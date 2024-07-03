Женщина ранена в белгородской Новой Таволжанке после атаки дрона ВСУ

Глава региона также сообщил днём, 3 июля о срабатывании над Белгородом и Белгородским районом средств противовоздушной обороны. Уничтожено несколько воздушных целей на подлете к областному центру.

В результате падения обломков в Белгороде загорелись шины на территории станции технического обслуживания. Люди со склада были оперативно эвакуированы. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас пожарные расчеты продолжают борьбу с огнём. Кроме того, в трех частных домах посечены кровли и фасады. Повреждены 27 автомобилей.

