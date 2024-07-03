Женщина ранена в белгородской Новой Таволжанке после атаки дрона ВСУ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины предпринял атаку на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. При взрыве дрона ранения получила местная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшая доставлена в больницу. В населенном пункте повреждены два частных дома. На месте работают оперативные службы.

В Шебекине три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Глава региона также сообщил днём, 3 июля о срабатывании над Белгородом и Белгородским районом средств противовоздушной обороны. Уничтожено несколько воздушных целей на подлете к областному центру.

В результате падения обломков в Белгороде загорелись шины на территории станции технического обслуживания. Люди со склада были оперативно эвакуированы. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас пожарные расчеты продолжают борьбу с огнём. Кроме того, в трех частных домах посечены кровли и фасады. Повреждены 27 автомобилей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры