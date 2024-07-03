В Шебекине три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Украинские войска ударили по окраине города Шебекино Белгородской области, при артиллерийском обстреле пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия... Очаг возгорания оперативно потушен пожарными расчетами», — написал губернатор в Telegram.
Гладков отметил, что при атаке трое мужчин получили осколочные ранения, двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, еще один — легкой степени. Кроме того, в результате обстрела был поврежден грузовой автомобиль.
Ранее над Белгородской областью сбили пять украинских дронов самолетного типа.
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