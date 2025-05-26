Женщина пострадала в Туле после падения обломков беспилотника

Женщина пострадала в Туле в результате падения обломков сбитого беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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По его словам, медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация ей потребовалась.

«Оперативные службы работают на месте. Ситуация на контроле», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Тульской областью 16 беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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