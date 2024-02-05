Женщина пострадала при украинском обстреле курского поселка Теткино
5 февраля 202412:02
В результате украинского обстрела приграничного поселка Теткино Глушковского района Курской области пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях.
По его словам, сейчас срачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Отмечается, что всего на территории населенного пункта было зафиксировано пять прилетов.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка Краснояружского района Белгородской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru