Женщина пострадала при украинском обстреле курского поселка Теткино

В результате украинского обстрела приграничного поселка Теткино Глушковского района Курской области пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях.

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По его словам, сейчас срачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Отмечается, что всего на территории населенного пункта было зафиксировано пять прилетов.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка Краснояружского района Белгородской области, напоминает RT.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьПострадавшиеУкраинаВСУОбстрел

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