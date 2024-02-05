Губернатор Богомаз: В Брянской области сбили пятый за ночь дрон ВСУ

Ранее губернатор заявил, что над Выгоничским районом области были уничтожены два дрона ВСУ, позже над этой территорией сбили еще один беспилотник.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Выгоничским районом», — написал Богомаз.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб, пишет «Свободная пресса».

В минувшую субботу средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями, напоминает Ura.ru.

