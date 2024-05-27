Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области

ВСУ ударили по автомобильной стоянке в центре города Грайворон в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

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По его словам, удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу Белгорода, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате украинской атаки были повреждены 13 легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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