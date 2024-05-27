Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
ВСУ ударили по автомобильной стоянке в центре города Грайворон в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
По его словам, удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу Белгорода, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в результате украинской атаки были повреждены 13 легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
- Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
- В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ
- На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
- Пушилин допустил, что на территории «Азовстали» появятся малые промышленные предприятия
- Массовые протесты начались в Армении
- Пять человек пострадали при обстреле Пенсионного фонда в Херсонской области
- «Пусть покажет»: Захарова ответила захотевшему поставить РФ «на колени» Карису
- В Белгородской области ПВО сбила два украинских беспилотника
- Женщина чудом выжила при лобовом столкновении с грузовиком в Новосибирске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru