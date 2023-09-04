Женщина пострадала при обстреле села в Брянской области

Женщина получила легкое ранение при обстреле ВСУ села Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли ещё одно село в Брянской области

По его словам, в результате обстрела также пострадал один жилой дом и было нарушено энергоснабжение.

Ранее стало известно, что поселок Уразово в Белгородской области попал под удар реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ 2 и 3 сентября. При обстреле один человек погиб, двое получили ранение. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПострадавшиеБрянская ОбластьОбстрелВСУ

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