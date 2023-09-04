Женщина пострадала при обстреле села в Брянской области
4 сентября 202316:24
Женщина получила легкое ранение при обстреле ВСУ села Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела также пострадал один жилой дом и было нарушено энергоснабжение.
Ранее стало известно, что поселок Уразово в Белгородской области попал под удар реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ 2 и 3 сентября. При обстреле один человек погиб, двое получили ранение. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru