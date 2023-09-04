ВСУ обстреляли ещё одно село в Брянской области
Вооруженные Силы Украины обстреляли село Подывотье в Брянской области. Об очередном артналёте сообщил губернатор Александр Богомаз. Данный населённый пункт расположен в Севского района.
По данным главы региона, из людей никто не пострадал. При обстреле повреждения получило здание администрации, хозяйственная постройка. Кроме того, в селе нарушено энергоснабжение из-за повреждения линии электропередачи.
Как отмечает RT, на месте находятся оперативные и экстренные службы, они приступили к устранению последствий обстрела. Брянская область регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны после начала СВО,
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе 10-летняя девочка погибла в результате удара по посёлку Климово Брянской области.
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