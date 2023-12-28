Женщина пострадала при обстреле поселка Суземка в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал посёлок Суземка.
Он указал, что по гражданским объектам было выпущено более 15 снарядов, ранение получила мирная жительница,которая была госпитализирована.
«Частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение», - написал Богомаз.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ, был ранен мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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