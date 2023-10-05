Женщина пострадала при обстреле кассетными боеприпасами Рыльска Курской области
Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
В результате обстрела в разных частях города были повреждены дома, хозпостройки и автомобили. Власти окажут населению помощь в ремонте поврежденного имущества.
Старовойт добавил, что в городе также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы, указывает телеканал «360».
Ранее глава Курской области сообщил об атаках украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение
- Марочко: Боевики «Азова» расстреляли украинских военных под Кременной
- На Тайване 190 человек пострадали из-за тайфуна «Коину»
- Женщина пострадала при обстреле кассетными боеприпасами Рыльска Курской области
- Жителя Сахалина арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
- Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в трех районах
- РИА Новости: ФСБ и Росгвардия протестируют маскирующую гранату РДГ-У
- СМИ: Белый дом покинула овчарка Байдена
- Минобороны Италии: переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной
- В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами высотой в 1 метр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru