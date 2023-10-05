Женщина пострадала при обстреле кассетными боеприпасами Рыльска Курской области

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

В результате обстрела в разных частях города были повреждены дома, хозпостройки и автомобили. Власти окажут населению помощь в ремонте поврежденного имущества.

Старовойт добавил, что в городе также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы, указывает телеканал «360».

Ранее глава Курской области сообщил об атаках украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах, напоминает «Свободная пресса».

