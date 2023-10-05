Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в трех районах

Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Суджанском районе Курской области упал украинский беспилотник

По словам губернатора, атакам подверглись Суджанский, Кореневский и Глушковский районы.

«Есть отключения электричества», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Восстановлением электроснабжения занимаются аварийные бригады, отмечает РЕН ТВ.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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