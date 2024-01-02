Женщина пострадала при обстреле Белгородской области

В результате украинского обстрела Белгородской области пострадала местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, у женщины рваная рана левой кисти.

Гладков уточнил, что при обстреле также получили повреждения здания и несколько автомобилей.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ПострадавшиеУкраинаВСУБелгородская областьОбстрел

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