Женщина пострадала при обстреле Белгородской области
2 января 202415:27
В результате украинского обстрела Белгородской области пострадала местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, у женщины рваная рана левой кисти.
Гладков уточнил, что при обстреле также получили повреждения здания и несколько автомобилей.
Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru