Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда

На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром

По его словам, на данный момент известно, что пострадала одна женщина. Бригада медиков доставляет ее в больницу.

Глава региона отметил, что все оперативные службы находятся на месте. В местных Telegram-каналах сообщают, что речь идет о лакокрасочном заводе.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ПожарБелгород
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