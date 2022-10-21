Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
21 октября 202218:07
На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент известно, что пострадала одна женщина. Бригада медиков доставляет ее в больницу.
Глава региона отметил, что все оперативные службы находятся на месте. В местных Telegram-каналах сообщают, что речь идет о лакокрасочном заводе.
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21 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru