Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром

По его словам, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

«Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли ещё вчера: часть разместилась у родственников, часть - во временном пункте размещения», - написал он.

Он добавил, что в настоящее время проводится подомовой обход территории, оставшихся жителей уговаривают покинуть территорию села.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области был госпитализирован девятилетний ребёнок, в руках которого сдетонировал предмет, похожий на дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».