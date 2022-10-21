Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под массированный обстрел ВСУ вновь попало село Муром Шебекинского городского округа.

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По его словам, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

«Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли ещё вчера: часть разместилась у родственников, часть - во временном пункте размещения», - написал он.

Он добавил, что в настоящее время проводится подомовой обход территории, оставшихся жителей уговаривают покинуть территорию села.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области был госпитализирован девятилетний ребёнок, в руках которого сдетонировал предмет, похожий на дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУБелгород
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