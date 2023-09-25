Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник нанесли удар по городу Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Минимум три снаряда упали на территорию промышленного предприятия. Сотрудница завода получила осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в центральную районную больницу.

«Есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте», - отметил Гладков.

В минувшее воскресенье ВСУ выпустили по городу три снаряда из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждена кровля промышленного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУШебекиноБелгородская область

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