Женщина погибла в Курской области из-за атаки дрона ВСУ
24 июля 202518:58
Женщина погибла в деревне Сухая Рыльского района Курганской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, целью украинского беспилотника стал частный дом. В результате атаки погибла 85-летняя женщина.
«Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», - написал Хинштейн.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что две женщины погибли в Сочи в результате массированной атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru