Женщина погибла в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

Женщина погибла в деревне Сухая Рыльского района Курганской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому

По его словам, целью украинского беспилотника стал частный дом. В результате атаки погибла 85-летняя женщина.

«Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», - написал Хинштейн.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что две женщины погибли в Сочи в результате массированной атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеКурская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры