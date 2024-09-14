Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области

По его словам, Шебекинский городской округ снова попал под удар украинской стороны, в результате которого в восьми частных домовладениях выбило окна.



В результате атаки ВСУ по поселку Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что три сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

