Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
Женщина погибла в белгородском селе Безлюдовка в результате попадания снаряда в дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, Шебекинский городской округ снова попал под удар украинской стороны, в результате которого в восьми частных домовладениях выбило окна.
В результате атаки ВСУ по поселку Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что три сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru