Мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по населённым пунктам Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, недалеко от села Бессоновка украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн. В результате спецтехника сгорела.
«Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки доставили в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что при ударе ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru