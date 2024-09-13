Мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по населённым пунктам Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Грузовик подорвался на мине в Белгородской области

По его словам, недалеко от села Бессоновка украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн. В результате спецтехника сгорела.

«Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки доставили в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что при ударе ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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