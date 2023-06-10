Женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области
Украинские силовики обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Удары были зафиксированы около 5 часов утра.
«Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что противник с ночи обстреливает населенный пункт Железный порт. По словам Сальдо, ВСУ наносят точечные удары, преследуют первых лиц и терроризируют население Херсонской области.
«Но мы не сдаемся! Вы нас не достанете. Каждого из вас настигнет возмездие», — заключил врио губернатора.
Накануне ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке, погиб один человек, еще один был ранен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru