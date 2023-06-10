Женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области

Удары были зафиксированы около 5 часов утра.

«Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что противник с ночи обстреливает населенный пункт Железный порт. По словам Сальдо, ВСУ наносят точечные удары, преследуют первых лиц и терроризируют население Херсонской области.

«Но мы не сдаемся! Вы нас не достанете. Каждого из вас настигнет возмездие», — заключил врио губернатора.

Накануне ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке, погиб один человек, еще один был ранен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

