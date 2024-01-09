Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь

Местная жительница погибла в результате украинского обстрела села Горналь в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Минобороны РФ: Четыре дрона ВСУ сбили над Курской областью, еще два - над Орловской

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ повреждения получили два жилых дома.

Ранее власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ОбстрелПогибшиеКурская ОбластьВСУУкраина

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