Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь
9 января 202415:43
Местная жительница погибла в результате украинского обстрела села Горналь в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ повреждения получили два жилых дома.
Ранее власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК), напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru