Минобороны РФ: Четыре дрона ВСУ сбили над Курской областью, еще два - над Орловской
9 января 202415:33
Над Курской областью уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, над территорией Орловской области были перехвачены два дрона ВСУ.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 15 часов дня.
Ранее власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК), напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru