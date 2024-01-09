Минобороны РФ: Четыре дрона ВСУ сбили над Курской областью, еще два - над Орловской

Над Курской областью уничтожены четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, над территорией Орловской области были перехвачены два дрона ВСУ.

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 15 часов дня.

Ранее власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Орловская ОбластьПВОБеспилотникиКурская ОбластьУкраинаВСУ

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