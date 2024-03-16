Женщина погибла после атаки дронов ВСУ в Каховке
16 марта 202416:25
Женщина погибла после украинской атаки в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ нанесли удар беспилотником. В результате инцидента еще четверо человек пострадали.
На месте происшествия работаю экстренные службы. Все пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, что никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru