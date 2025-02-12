Женщина погибла после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородском селе Мокрая Орловка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 66 дронов ВСУ

По его словам, от полученных травм мирная жительница погибла на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 390 военных, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиСпецоперацияУкраинаВСУБелгородская область

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