Женщина погибла после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
12 февраля 202514:44
Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородском селе Мокрая Орловка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, от полученных травм мирная жительница погибла на месте.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 390 военных, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru