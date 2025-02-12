Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 66 дронов ВСУ
Российские военные в течении прошедших суток уничтожили в зоне спецоперации 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, проинформировало министерство обороны. Также, по его данным, нанесены удары по аэродромам ВСУ и местам хранения горюче-смазочных материалов.
Кроме того, системы ПВО сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, две французские управляемые авиабомбы. Удары авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нанесены по подразделениям и технике ВСУ в 139 районах.
В военном ведомстве также сообщили об утреннем групповом ракетном ударе 12 февраля по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые выпускают дроны разных модификаций. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на Фрунзенской набережной заявили о поражении всех намеченных целей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru