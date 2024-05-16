Женщина погибла на Кубани после столкновения микроавтобуса с легковушкой

Согласно данным, в 15:05 на автодороге «Краснодар-Ейск» водитель «Газели» выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги и опрокинулся. Отмечается, что в результате ДТП погибла пассажир микроавтобуса. Водитель и еще шесть пассажиров были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2024 года в Москве произошло 74 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Число аварий с начала этого года оказалось на 7,6% меньше, чем в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

