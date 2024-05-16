Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 40% с начала года
16 мая 202412:59
В январе-апреле 2024 года в Москве произошло 74 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием мотоциклистов, отмечает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции Москвы.
Так, число аварий с начала этого года на 7,6% меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, на 40% снизилось число погибших в таких ДТП, а на 2,5% упало количество пострадавших.
Ранее стало известно, что число ДТП на российский дорогах сократилось на 2,4% с января по апрель 2024 года, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru