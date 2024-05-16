Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 40% с начала года

Так, число аварий с начала этого года на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, на 40% снизилось число погибших в таких ДТП, а на 2,5% упало количество пострадавших.

Ранее стало известно, что число ДТП на российский дорогах сократилось на 2,4% с января по апрель 2024 года, напоминает RT.

