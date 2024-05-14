В Томской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Четыре автомобиля, в том числе скорая помощь, столкнулись в Томской области, пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в Томском районе на 13-м км дороги «Объездная города Томска». По предварительным данным, во время движения из кузова грузовика «Камаз» на проезжую часть выпала глина, которая создала помеху для движения попутной Toyota и ехавшей по встречной полосе кареты скорой помощи. Спецавтомобиль наехал на препятствие и оказался на встречке, где столкнулся с легковой Honda.

«С места происшествия в медицинское учреждение доставлены пять человек», — подчеркнули в МВД.

Ранее стало известно, что в Хабаровске столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали пять человек, пишет «Свободная пресса».

