Женщина и ребенок погибли в Белгородской области посте атаки БПЛА

По его словам, в посёлке Разумное беспилотник ВСУ попал в частный дом, где в тот момент находилась вся семья. Ещё один ребёнок и его отец получили ранения и были госпитализированы. Все оперативные службы работают на месте, добавил глава региона. Бойцы самообороны занимаются охраной частично разрушенного дома.

После атаки БПЛА обломки дрона рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, возник пожар. Об этом заявили в пресс-службе организации. На месте ЧП работают пожарные. Никто из работников предприятия не пострадал.

