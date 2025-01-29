Женщина и ребенок погибли в Белгородской области посте атаки БПЛА
Двухлетний ребёнок и его мать погибли при атаке дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в посёлке Разумное беспилотник ВСУ попал в частный дом, где в тот момент находилась вся семья. Ещё один ребёнок и его отец получили ранения и были госпитализированы. Все оперативные службы работают на месте, добавил глава региона. Бойцы самообороны занимаются охраной частично разрушенного дома.
После атаки БПЛА обломки дрона рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, возник пожар. Об этом заявили в пресс-службе организации. На месте ЧП работают пожарные. Никто из работников предприятия не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня
- Актер Владимир Стеклов пришел в себя после обморока и чувствует себя хорошо
- Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что 99% книг бесполезны
- Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн
- В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир
- СМИ: В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет»
- В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры
- В районе Курска сбили украинский БПЛА
- Школьник пытался поджечь управу Внуково по указке мошенников с Украины
- Мишустин назначил новым директором Курчатовского института Юлию Дьякову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru