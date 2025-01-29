Женщина и ребенок погибли в Белгородской области посте атаки БПЛА

Двухлетний ребёнок и его мать погибли при атаке дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По его словам, в посёлке Разумное беспилотник ВСУ попал в частный дом, где в тот момент находилась вся семья. Ещё один ребёнок и его отец получили ранения и были госпитализированы. Все оперативные службы работают на месте, добавил глава региона. Бойцы самообороны занимаются охраной частично разрушенного дома.

После атаки БПЛА обломки дрона рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, возник пожар. Об этом заявили в пресс-службе организации. На месте ЧП работают пожарные. Никто из работников предприятия не пострадал.

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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