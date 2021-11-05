Женщина и ребенок погибли в автоаварии с «КамАЗом» в Калмыкии
Женщина и ребенок стали жертвами автоаварии с «КамАЗом» в Калмыкии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное МВД.
Два транспортных средства столкнулись в Черноземельском районе на 44-м км автодороги Яшкуль — Комсомольский. В результате несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля скончался на месте ДТП, женщина-водитель с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Врачам не удалось ее спасти.
По факту аварии заведено возбуждено уголовное дело.
Ранее следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми.
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