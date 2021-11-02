Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с детьми в ДТП под Мурманском

Следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло днем 2 ноября. Легковой автомобиль «лоб в лоб» столкнулся с фурой районе Кандалакши Мурманской области. Погибли трое пассажиров легковой машины, в том числе два ребенка в возрасте 5 лет и 10 месяцев. Водитель госпитализирован.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



