Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с детьми в ДТП под Мурманском
Следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ДТП произошло днем 2 ноября. Легковой автомобиль «лоб в лоб» столкнулся с фурой районе Кандалакши Мурманской области. Погибли трое пассажиров легковой машины, в том числе два ребенка в возрасте 5 лет и 10 месяцев. Водитель госпитализирован.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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