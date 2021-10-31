В ДТП в Анталье пострадали девять россиян

«В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан», - цитирует сообщение РИА Новости.

Россиян с различными степенями тяжести доставили в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», - сообщают российские дипломаты.

Сообщается, что водитель транспортного средства задержан сотрудниками правоохранительных органов до выяснения обстоятельств. Об этом пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что число отравившихся россиян в четырехзвездном отеле города Хургада выросло до 40. Сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

