Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области
Женщина и ребёнок погибли в посёлке Климово в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ещё трое мирных граждан пострадали, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
«Произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей», - добавил глава Брянской области.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ из региона были вывезены более девяти тысяч детей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru