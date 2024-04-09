Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

Женщина и ребёнок погибли в посёлке Климово в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице

По его словам, ещё трое мирных граждан пострадали, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

«Произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей», - добавил глава Брянской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ из региона были вывезены более девяти тысяч детей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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