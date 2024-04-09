Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

По его словам, ещё трое мирных граждан пострадали, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

«Произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей», - добавил глава Брянской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ из региона были вывезены более девяти тысяч детей, сообщает RT.

