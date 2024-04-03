Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице

Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, получившая осколочные ранения в результате обстрела ВСУ, умерла в больнице. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курский губернатор сообщил о выезде жителей Тёткино из-за обстрелов

По его словам, медики боролись за её жизнь до последнего, однако спасти пострадавшую так и не смогли.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты», - написал он.

Ранее министра здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что начиная с 12 марта в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 187 человек, 26 из них погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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