Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице
Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, получившая осколочные ранения в результате обстрела ВСУ, умерла в больнице. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, медики боролись за её жизнь до последнего, однако спасти пострадавшую так и не смогли.
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты», - написал он.
Ранее министра здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что начиная с 12 марта в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 187 человек, 26 из них погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru