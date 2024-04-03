Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице

По его словам, медики боролись за её жизнь до последнего, однако спасти пострадавшую так и не смогли.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты», - написал он.

Ранее министра здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что начиная с 12 марта в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 187 человек, 26 из них погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».