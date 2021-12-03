Десять человек отравились угарным газом в селе в Якутии

«3 декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами 10 человек, в том числе шести детей», —отмечается в сообщении.

По данным МЧС, шесть человек были помещены в реанимационное отделение, пишет РИА ФАН. Позже их перевели в общую палату.

Как сообщил главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев в беседе с ТАСС, в стационар районной больницы доставили девять пострадавших, шесть из которых — дети. Состояние четверых детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести.

Прокуратура Якутии предварительно установила, что пострадавшие проживают в одном доме, где во время аварийного отключения электроэнергии был подключен бензогенератор. Отравление угарным газом произошло в результате выхлопов прибора. Надзорное ведомство организовало проверку, обстоятельства инцидента также выясняет полиция, пишут Известия.

