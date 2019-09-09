Марк Захаров выписывается из больницы
Марк Захаров в понедельник выписывается из больницы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление директора театра Ленком Марка Варшавера. Он отметил, что худрук театра, народный артист России сразу после выписки намерен приступить к репетициям своего нового спектакля «Капкан».
Напомним, 20 августа Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. В начале сентября в «Ленкоме» рассказали, что у режиссера «в норме и температура, и кровь, и давление, но все-таки еще осталась слабость». Захарова уговорили остаться в больнице еще на 5-7 дней, отмечает RT.
Марк Захаров с 1973 годa возглaвляет Московский теaтр им. Ленинского комсомолa (с 1990 годa – Московский госудaрственный теaтр «Ленком»). Многие ленты режиссерa вошли в золотой фонд отечественного кинемaтогрaфa, среди них «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот сaмый Мюнхгaузен», «Дом, который построил Свифт», «Формулa любви», «Убить дрaконa» и другие.
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