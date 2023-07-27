Желавший воевать за Украину россиянин был задержан в Брянской области
Россиянин, который планировал выехать на Украину и воевать против российской армии, был задержан в Брянской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В сообщении говорится, что противоправная деятельность гражданина, который готовился «к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства», была пресечена совместно сотрудниками ФСБ и МВД.
«Возбуждено уголовное дело по статье «госизмена». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, который пропагандировал деятельность террористического нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru