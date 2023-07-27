Желавший воевать за Украину россиянин был задержан в Брянской области

В сообщении говорится, что противоправная деятельность гражданина, который готовился «к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства», была пресечена совместно сотрудниками ФСБ и МВД.

«Возбуждено уголовное дело по статье «госизмена». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, который пропагандировал деятельность террористического нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

