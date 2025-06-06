В Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии

Пожар произошел на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате... есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.

На месте инцидента находятся специалисты профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.

Ранее в Энгельсе в результате атаки ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Никто не пострадал, после осмотра строения жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, пишет Ura.ru.

