В Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии
Пожар произошел на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В результате... есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
На месте инцидента находятся специалисты профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.
Ранее в Энгельсе в результате атаки ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Никто не пострадал, после осмотра строения жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru