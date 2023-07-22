Сотруники ФСБ и МВД задержали девять экстремистов в Москве

ФСБ России совместно с МВД по городу Москве задержали девятых участников запрещенной в России ячейки «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — уточнила пресс-служба ФСБ по Москве.

У задержанных обнаружили религиозные издания экстремистского характера.

Сотрудники безопасности возбудили в отношении нарушителей уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, связанные с деятельностью сторонников запрещенной в России организации.

Ранее Мещанский суд отправил под арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против него возбуждено 18 июля. Поводом стали два поста в Telegram-канале Стрелкова от 25 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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