Желающий заработать на инвестициях липчанин отдал мошенникам 770 тысяч рублей
Доверчивый житель Липецка попался на удочку мошенников и лишился крупной суммы денег, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
В сообщении говорится, что потерпевшему позвонил «специалист в финансовой области», который предложил посредством торгов на валютной бирже. Липчанин согласился и в период с 3 по 29 октября перевёл на электронные кошельки преступников 770 тысяч рублей.
Ещё одной жертвой мошенников стал 57-летний ельчанин. Мужчина поверил «сотруднику банка» и истории о попытке незаконно оформить кредит, и перевёл на «безопасный счёт» 458 тысяч рублей.
В полиции рассказали, что в текущем году в регионе было раскрыто 268 случаев мошенничества. При этом не всегда мошенникам попадаются слишком доверчивые люди. Так, у 42-летней жительницы Добринского района злоумышленники пытались выманить 100 тысяч рублей, однако звонок от «сотрудника полиции» и информация об утечке данных в банке её не убедили, что позволило ей сохранить свои деньги.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что мошенники начали использовать новую схему для выманивания денег россиян, злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Желающий заработать на инвестициях липчанин отдал мошенникам 770 тысяч рублей
- В Калужской области выросло количество усыновлений
- Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность
- ЕС: жителям ряда регионов России не будут выдавать шенгенские визы
- Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
- После данных об инфляции в США резко упал долларовый индекс
- В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров
- Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону
- Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»
- Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru