Желающий заработать на инвестициях липчанин отдал мошенникам 770 тысяч рублей

В сообщении говорится, что потерпевшему позвонил «специалист в финансовой области», который предложил посредством торгов на валютной бирже. Липчанин согласился и в период с 3 по 29 октября перевёл на электронные кошельки преступников 770 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал 57-летний ельчанин. Мужчина поверил «сотруднику банка» и истории о попытке незаконно оформить кредит, и перевёл на «безопасный счёт» 458 тысяч рублей.

В полиции рассказали, что в текущем году в регионе было раскрыто 268 случаев мошенничества. При этом не всегда мошенникам попадаются слишком доверчивые люди. Так, у 42-летней жительницы Добринского района злоумышленники пытались выманить 100 тысяч рублей, однако звонок от «сотрудника полиции» и информация об утечке данных в банке её не убедили, что позволило ей сохранить свои деньги.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что мошенники начали использовать новую схему для выманивания денег россиян, злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

