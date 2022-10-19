Совфед одобрил закон о предоставлении сведений о мошеннических переводах

Совет Федерации одобрил закон, который обяжет Банк России предоставлять МВД информацию о попытках переводов денежных средств без согласия клиента, передает РИА Новости.

Сообщается, что закон вступит в силу через год после опубликования.

В правительстве отмечают важность такой меры на фоне роста числа мошеннических операций с использованием банковских карт.

Юрист рассказал о мошенничестве с «переводом» денег на карту

Теперь ЦБ будет взаимодействовать с МВД для расследования каждого такого случая.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новом способе мошенничества с «переводами» средств на банковскую карту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФКартыМошенники
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