Землетрясение произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Сахалине, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

В сообщении говорится, что эпицентр сейсмособытия находился в Охотском море в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района.

Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у восточных берегов Камчатки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияСахалинЗемлетрясение
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