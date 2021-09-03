Землетрясение произошло на Сахалине
3 сентября 202114:55
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Сахалине, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
В сообщении говорится, что эпицентр сейсмособытия находился в Охотском море в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.
Ранее Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у восточных берегов Камчатки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru