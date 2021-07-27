На Камчатке жители проснулись от землетрясения магнитудой 5,2

Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,2 у восточных берегов Камчатки, от которого проснулись местные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что толчок произошел в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался в Тихом океане на глубине 138 км.

Как отмечает агентство, жители полуострова ощутили сильный толчок. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КамчаткаЗемлетрясение
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