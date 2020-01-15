Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана

Правительство ушло в отставку. На пост премьера предложен глава ФНС Дмитрий Медведев станет замом Владимира Путина в Совбезе Президент предложил изменения в Конституцию: Госдуме может быть поручено утверждение состава кабмина Федеральных чиновников, парламентариев и судей могут лишить права на иностранное гражданство