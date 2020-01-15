Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана

15 января 202021:19

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Два землетрясения произошли в Иране

Природное явление было зарегистрировано министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался в 30 км от села Бор-Добо в Киргизии. В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее 9 января сообщалось о землетрясении на территории российской Чукотки. Магнитуда колебаний составила 6,2 балла.

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ФОТО: pixabay.com
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