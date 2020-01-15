Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана
15 января 202021:19
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.
Природное явление было зарегистрировано министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии.
Отмечается, что очаг землетрясения располагался в 30 км от села Бор-Добо в Киргизии. В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее 9 января сообщалось о землетрясении на территории российской Чукотки. Магнитуда колебаний составила 6,2 балла.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com
Горячие новости
- Определены личности 148 погибших в авиакатастрофе в Иране
- Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
- Кадыров оказался временно нетрудоспособным
- Кандидат в премьеры Мишустин участвует в экстренном Совете Думы
- Путин официально уволил Медведева и его правительство