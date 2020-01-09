Землетрясение зафиксировано на Чукотке
9 января 202012:14
На Чукотке в четверг произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра составила 6,2, передает ТАСС.
Эпицентр землетрясения располагался в 424 км к юго-западу от Анадыря с населением около 10,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее ученые заявили, что в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЧукоткаЗемлетрясение
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