Землетрясение зафиксировано на Чукотке

На Чукотке в четверг произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра составила 6,2, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 424 км к юго-западу от Анадыря с населением около 10,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее ученые заявили, что в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных.



