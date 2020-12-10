Землетрясение на Байкале назвали самым сильным за 20 лет

Землетрясение, которое произошло утром в четверг, 10 декабря, на Байкале стало самым сильным с 1999 года. Об этом рассказала директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

Эпицентр находился в заливе Провал на Байкале в Кабанском районе Республики Бурятия. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов. Подземные толчки ощущались в Бурятии и Иркутской области.

По словам Кобелевой, столь сильное землетрясение было вполне ожидаемо: события такой энергии должны происходить в этом регионе раз в 10-12 лет, передает РИА Новости.

Десятки соцучреждений в Иркутске пострадали из-за землетрясения

Специалист отметила, что безопасней, когда происходит несколько подобных событий, чем подобных случившемуся в 1862 году, когда образовался залив Провал.

Ранее в администрации Иркутска сообщили о том, что стены десятков социальных объектов получили трещины во время землетрясения. По данным специалистов, опасности повреждения не представляют, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Смирнов
ТЕГИ:ЗемлетрясениеБайкал
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