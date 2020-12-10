Десятки соцучреждений в Иркутске пострадали из-за землетрясения
Около 20 школ и ряд других социальных учреждений в Иркутске пострадали после землетрясения. Об этом сообщил заммэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.
По его словам, на стенах есть трещины, осыпалась штукатурка, но угрозы повреждения не представляют. Заммэра добавил, что пострадали дошкольные учреждения, спортивные сооружения города.
Землетрясение произошло рано утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов.
Сейчас специалисты продолжают обследовать социальные объекты и жилые дома на предмет возможных разрушений.
Никто из людей не пострадал, передает RT.
В Иркутске объявлен режим повышенной готовности. На официальном портале администрации Иркутска также сообщается, что объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме.
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