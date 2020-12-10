Десятки соцучреждений в Иркутске пострадали из-за землетрясения

Около 20 школ и ряд других социальных учреждений в Иркутске пострадали после землетрясения. Об этом сообщил заммэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

По его словам, на стенах есть трещины, осыпалась штукатурка, но угрозы повреждения не представляют. Заммэра добавил, что пострадали дошкольные учреждения, спортивные сооружения города.

В трех школах Иркутска после землетрясения нашли трещины

Землетрясение произошло рано утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов.

Сейчас специалисты продолжают обследовать социальные объекты и жилые дома на предмет возможных разрушений.

Никто из людей не пострадал, передает RT.

В Иркутске объявлен режим повышенной готовности. На официальном портале администрации Иркутска также сообщается, что объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме.



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ФОТО: Официальный портал города Иркутска
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИркутск
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