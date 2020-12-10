Десятки соцучреждений в Иркутске пострадали из-за землетрясения

Около 20 школ и ряд других социальных учреждений в Иркутске пострадали после землетрясения. Об этом сообщил заммэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

По его словам, на стенах есть трещины, осыпалась штукатурка, но угрозы повреждения не представляют. Заммэра добавил, что пострадали дошкольные учреждения, спортивные сооружения города.