Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Вануату
19 января 202408:28
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали неподалеку от берегов тихоокеанской республики Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 99 км западнее города Сола, в котором проживают около тысячи человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Накануне землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Вануату
- СМИ: Военные Израиля уничтожили крупное ракетное производство ХАМАС
- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
- В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина
- Самолет Москва-Кемерово сел в Новосибирске из-за неисправности
- КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
- Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
- Житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы
- В США подтвердили удар хуситов по американскому танкеру в Аденском заливе
- СМИ: российские военные оставили без GPS половину Польши
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru