Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали неподалеку от берегов тихоокеанской республики Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 99 км западнее города Сола, в котором проживают около тысячи человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, напоминает телеканал «360».

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