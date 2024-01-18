Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери
18 января 202409:57
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в районе Яхьялы в 9:05 мск. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.
Ранее, 17 января, сообщалось, что на юге Филиппин прошло землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение прошло в 25 километрах от города Хинатуан, который находится на южном острове Минданао, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru