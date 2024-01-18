Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

По данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в районе Яхьялы в 9:05 мск. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.

Ранее, 17 января, сообщалось, что на юге Филиппин прошло землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение прошло в 25 километрах от города Хинатуан, который находится на южном острове Минданао, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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