Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики
26 июля 202419:06
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики, сообщила Национальная сейсмологическая служба.
Отмечается, что стихийное бедствие зафиксировали в 08:28 по местному времени (17:28 по Москве) 26 июля. Эпицентр землетрясения располагался в 384 км севернее города Сьюдад Акунья (штат Коауила). Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.
Данных о пострадавших в результате инцидента не имеется.
Ранее землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в Сюникской области на юге Армении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru