У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
13 июля 202409:52
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Тихом океане у берегов северных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Подземные толчки зарегистрировали в субботу в 16:26 (08:26 мск).
«Его [землетрясения] эпицентр располагался в 163 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 километр», — указала Семенова.
Жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой до двух баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Кипра.
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- У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru