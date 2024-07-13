У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Тихом океане у берегов северных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

На Курилах зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5

Подземные толчки зарегистрировали в субботу в 16:26 (08:26 мск).

«Его [землетрясения] эпицентр располагался в 163 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 километр», — указала Семенова.

Жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой до двух баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Кипра.

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ФОТО: НСН
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